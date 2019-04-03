Посольство проверяет сообщения о смерти россиянина от ранений в Лондоне

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Российское посольство в Британии проверяет сообщения о смерти, предположительно, россиянина от ножевого ранения, инцидент произошёл 28 марта в Лондоне.
Посольство проверяет сообщения о смерти россиянина от ранений в Лондоне
  • РИА Новости

«Посольство поддерживает контакт с полицией и родственниками погибшего. В настоящее время проводится проверка наличия у него российского гражданства», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в случае подтверждения российского гражданства РФ «ожидает от британской стороны выполнения своих обязательств по консульским конвенциям».

«Согласно имеющимся сведениям, жертва покушения не была случайной, и нападавшие действовали преднамеренно», — подчеркнули в посольстве.

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