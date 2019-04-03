Мужчина напал с ножом на учеников начальной школы в Китае
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что в результате нападения два человека погибли, ещё двое пострадали. Злоумышленник задержан.
По имеющимся данным, нападавшим является 31-летний мужчина по фамилии Чжэн. Мотивы атаки не сообщаются.
Пострадавшие дети госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.
В начале января сообщалось, что неизвестный ранил 20 детей в одной из школ Китая.