Мужчина напал с ножом на учеников начальной школы в Китае

В китайской провинции Хунань мужчина напал с ножом на учеников начальной школы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что в результате нападения два человека погибли, ещё двое пострадали. Злоумышленник задержан.

По имеющимся данным, нападавшим является 31-летний мужчина по фамилии Чжэн. Мотивы атаки не сообщаются.

Пострадавшие дети госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

В начале января сообщалось, что неизвестный ранил 20 детей в одной из школ Китая.