Неизвестный ранил 20 детей в одной из школ Китая

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Неизвестный совершил нападение в одной из начальных школ Пекина.
Неизвестный ранил 20 детей в одной из школ Китая
  • Reuters

Как пишет CGTV, в результате атаки пострадали 20 детей, трое учеников находятся в тяжёлом состоянии.

По данным People's Daily, China, подозреваемый задержан сотрудниками полиции, пострадавшие госпитализированы.

Чем был вооружён неизвестный и каковы его мотивы, пока не сообщается.

В конце октября в результате нападения на воспитанников детского сада вооружённой кухонным ножом женщины в Китае пострадали 14 детей.

В январе 2017 года неизвестный напал с ножом на воспитанников детского сада в китайском городе Пинсян, в результате чего пострадали 11 детей

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