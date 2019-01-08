Неизвестный ранил 20 детей в одной из школ Китая

Неизвестный совершил нападение в одной из начальных школ Пекина.

Как пишет CGTV, в результате атаки пострадали 20 детей, трое учеников находятся в тяжёлом состоянии.

#BREAKING 20 children injured, three in critical condition, after a man attacks students at an elementary school in Xicheng District, #Beijingpic.twitter.com/1YJgEOWY8Q — CGTN (@CGTNOfficial) 8 января 2019 г.

По данным People's Daily, China, подозреваемый задержан сотрудниками полиции, пострадавшие госпитализированы.

#BREAKING: Man attacks, injures 20 students at a primary school in Xicheng District, Beijing. The suspect has been arrested and the injured children have been hospitalized. pic.twitter.com/IpslMPgEd9 — People's Daily, China (@PDChina) 8 января 2019 г.

Чем был вооружён неизвестный и каковы его мотивы, пока не сообщается.

В конце октября в результате нападения на воспитанников детского сада вооружённой кухонным ножом женщины в Китае пострадали 14 детей.

В январе 2017 года неизвестный напал с ножом на воспитанников детского сада в китайском городе Пинсян, в результате чего пострадали 11 детей.