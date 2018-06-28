В результате вооружённого нападения в Китае погибли двое детей

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Жертвами вооружённого нападения возле одной из школ Шанхая стали двое детей. Об этом сообщает People's Daily со ссылкой на местную полицию.
В результате вооружённого нападения в Китае погибли двое детей
  • © Reuters

Отмечается, что вооружённый ножом мужчина напал на группу людей.

В результате инцидента двое детей погибли, ещё один школьник и женщина получили ранения.

При этом сообщается, что мотивом для совершения преступления стало то, что подозреваемый не мог найти работу и решил подобным образом «отомстить обществу».

Ранее сотрудники полиции Китая заявили о двух погибших в результате нападения вооружённого ножом мужчины на пассажиров автобуса в городе Сиань.

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