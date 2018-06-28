В результате вооружённого нападения в Китае погибли двое детей
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Отмечается, что вооружённый ножом мужчина напал на группу людей.
В результате инцидента двое детей погибли, ещё один школьник и женщина получили ранения.
При этом сообщается, что мотивом для совершения преступления стало то, что подозреваемый не мог найти работу и решил подобным образом «отомстить обществу».
Ранее сотрудники полиции Китая заявили о двух погибших в результате нападения вооружённого ножом мужчины на пассажиров автобуса в городе Сиань.