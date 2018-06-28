В результате вооружённого нападения в Китае погибли двое детей

Жертвами вооружённого нападения возле одной из школ Шанхая стали двое детей. Об этом сообщает People's Daily со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что вооружённый ножом мужчина напал на группу людей.

В результате инцидента двое детей погибли, ещё один школьник и женщина получили ранения.

При этом сообщается, что мотивом для совершения преступления стало то, что подозреваемый не мог найти работу и решил подобным образом «отомстить обществу».

Ранее сотрудники полиции Китая заявили о двух погибших в результате нападения вооружённого ножом мужчины на пассажиров автобуса в городе Сиань.