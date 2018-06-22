В полиции Китая сообщили о двух погибших в результате вооружённого нападения
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- globallookpress.com
По данным сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый в совершении преступления во время движения автобуса достал из рюкзака кухонный нож и напал на пассажиров.
«Двое пострадавших, которые получили тяжёлые ранения, скончались, несмотря на усилия врачей», — цитирует сообщение РИА Новости.
После того как автобус остановился, мужчина вышел на улицу и стал нападать на прохожих.
Впоследствии он был задержан полицейскими.
Ранее стало известно, что на северо-западе Китая восемь человек получили ранения в результате нападения мужчины, вооружённого ножом.