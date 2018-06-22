В полиции Китая сообщили о двух погибших в результате вооружённого нападения

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Сотрудники полиции Китая заявили о двух погибших в результате нападения вооружённого ножом мужчины на пассажиров автобуса в городе Сиань.
В полиции Китая сообщили о двух погибших в результате вооружённого нападения
  • © Zheng Kaifu
  • globallookpress.com

По данным сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый в совершении преступления во время движения автобуса достал из рюкзака кухонный нож и напал на пассажиров.

«Двое пострадавших, которые получили тяжёлые ранения, скончались, несмотря на усилия врачей», — цитирует сообщение РИА Новости.

После того как автобус остановился, мужчина вышел на улицу и стал нападать на прохожих.

Впоследствии он был задержан полицейскими.

Ранее стало известно, что на северо-западе Китая восемь человек получили ранения в результате нападения мужчины, вооружённого ножом.

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