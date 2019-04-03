Трамп подтвердил готовность закрыть границу с Мексикой

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил своё намерение полностью или частично закрыть границу с Мексикой.

Об этом сообщает The Associated Press.

«Если мы не заключим сделку с конгрессом, граница будет закрыта», — сказал он.

Глава государства добавил, что «безопасность для него важнее торговли».

Ранее Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой или её большую часть на следующей неделе, если страна не остановит полностью поток нелегальных мигрантов в США.

Также сообщалось, что министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен дала указание ускорить развёртывание дополнительных сил вдоль районов южной границы страны.