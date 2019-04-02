Во Франции опубликованное RT заявление ЦПВС назвали первоапрельской шуткой

Министр обороны Франции Флоранс Парли прокомментировала материал на сайте RT France, в котором цитировалось заявление руководителя Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктора Купчишина о том, что спецслужбы Франции и Бельгии готовят провокацию в Сирии, чтобы обвинить ВКС России в ударах по мирным жителям. На своей странице в социальной сети Facebook Парли назвала данную публикацию первоапрельской шуткой.

«1 апреля только в понедельник, не будьте такими нетерпеливыми!» — говорится в подписи к статье RT France.

На официальной странице французского Министерства обороны был сделан репост данной записи.

В Twitter также развернулась оживлённая дискуссия о материале RT.

«RT — не информационный канал. Это инструмент в руках иностранной державы. Появиться на нём означает быть соучастником», — прокомментировал посол Франции в США Жерар Аро пост RT France с заявлением руководителя ЦПВС в САР.

На данный комментарий ответил заслуженный французский журналист Жерар Мальбрюно, на протяжении долгого времени работавший корреспондентом на Ближнем Востоке.

«Ваше суждение, господин посол, очень ограниченное и соответствует биполярному видению мира, в котором есть хороший и плохой блоки. Вы прекрасно знаете, что всё не так просто», — написал журналист.

В свою очередь, дипломат заявил, что «RT служит чётко определённой стратегии».

«Защита режимов Асада и Мадуро, разделение европейцев, антиукраинские настроения и т. д. посредством преувеличений и лжи. Это инструмент, финансируемый и управляемый Россией», — написал Аро.

29 марта руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктор Купчишин заявил, что боевики в Идлибе готовят провокации с применением отравляющих веществ против гражданского населения. По его словам, для этих целей в Идлиб прибыли представители спецслужб Франции и Бельгии. Купчишин уточнил, что спецслужбы Бельгии снимали на видео удары ВКС по складам с боеприпасами террористов в Идлибе, чтобы потом обвинить Россию в применении химоружия.

В Минобороны и МИД Бельгии отвергли заявления о какой-либо причастности к подготовке провокаций в Идлибе с применением отравляющих веществ. В МИД Франции также заявили, что данная информация не соответствует действительности.