ЦТАК: Колокольцев прибыл в Пхеньян
«Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и его сопровождающие 1 апреля прибыли в Пхеньян», — говорится в сообщении агентства.
Причины визита министра в КНДР не уточняются.
Ранее СМИ сообщили о визите помощника лидера КНДР Ким Чен Ына в Москву.
14 марта замглавы российского МИД Игорь Моргулов обсудил с северокорейским коллегой Им Чхон Илем график политических контактов Москвы и Пхеньяна.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с денуклеаризацией КНДР.