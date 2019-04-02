ЦТАК: Колокольцев прибыл в Пхеньян

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Пхеньян, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и его сопровождающие 1 апреля прибыли в Пхеньян», — говорится в сообщении агентства.

Причины визита министра в КНДР не уточняются.

Ранее СМИ сообщили о визите помощника лидера КНДР Ким Чен Ына в Москву.

14 марта замглавы российского МИД Игорь Моргулов обсудил с северокорейским коллегой Им Чхон Илем график политических контактов Москвы и Пхеньяна.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с денуклеаризацией КНДР.