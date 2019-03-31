Более 135 тысяч силовиков обеспечивают безопасность на украинских выборах

В МВД Украины заявили, что безопасность на выборах президента страны обеспечивают более 135 тысяч силовиков.

«И доброе утро, Украина! Избирательный марафон уже начался и для вашей безопасности сегодня работают 135400 сотрудников МВД. Если у вас проблемы — обратитесь к людям в форме, они помогут», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

31 марта на Украине начался первый тур президентских выборов. Участки для голосования открылись в 08:00 (совпадает с московским), они проработают до 20:00. Открыто более 30 тысяч избирательных участков. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.

RT ведёт онлайн-трансляцию.