Более 135 тысяч силовиков обеспечивают безопасность на украинских выборах

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В МВД Украины заявили, что безопасность на выборах президента страны обеспечивают более 135 тысяч силовиков.
Более 135 тысяч силовиков обеспечивают безопасность на украинских выборах
  • Twitter
  • © МВД Украины

«И доброе утро, Украина! Избирательный марафон уже начался и для вашей безопасности сегодня работают 135400 сотрудников МВД. Если у вас проблемы — обратитесь к людям в форме, они помогут», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

31 марта на Украине начался первый тур президентских выборов. Участки для голосования открылись в 08:00 (совпадает с московским), они проработают до 20:00. Открыто более 30 тысяч избирательных участков. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.

RT ведёт онлайн-трансляцию.

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