Кличко приехал на избирательный участок на велосипеде

Короткая ссылка
Мэр Киева Виталий Кличко проголосовал на выборах президента Украины. На избирательный участок глава города приехал на велосипеде и в спортивном костюме.
Кличко приехал на избирательный участок на велосипеде
  • Twitter
  • © @zin0ksana

Трансляцию с избирательного участка вёл телеканал «Прямой».

Кличко не стал уточнять, за кого он отдал свой голос.

«Но отмечу, что проголосовал, чтобы Украина не сменила свой курс в НАТО и на европейские ценности», — заявил мэр.

Ранее кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, один из основателей «Оппозиционной платформы — За жизнь», одним из первых среди кандидатов проголосовал на выборах главы государства.

31 марта на Украине начался первый тур президентских выборов. Участки для голосования открылись в 08:00 (совпадает с московским), они проработают до 20:00.

RT ведёт онлайн-трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить