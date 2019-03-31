Кличко приехал на избирательный участок на велосипеде

Мэр Киева Виталий Кличко проголосовал на выборах президента Украины. На избирательный участок глава города приехал на велосипеде и в спортивном костюме.

Трансляцию с избирательного участка вёл телеканал «Прямой».

Кличко не стал уточнять, за кого он отдал свой голос.

«Но отмечу, что проголосовал, чтобы Украина не сменила свой курс в НАТО и на европейские ценности», — заявил мэр.

Ранее кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, один из основателей «Оппозиционной платформы — За жизнь», одним из первых среди кандидатов проголосовал на выборах главы государства.

31 марта на Украине начался первый тур президентских выборов. Участки для голосования открылись в 08:00 (совпадает с московским), они проработают до 20:00.

RT ведёт онлайн-трансляцию.