Бойко проголосовал на выборах президента Украины
- Reuters
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Бойко голосовал на избирательном участке в селе Иванковичи Киевской области.
«Я надеюсь, что явка сегодня будет высокой, потому что большинство людей хочет мира», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».
31 марта на Украине начался первый тур президентских выборов. Участки для голосования открылись в 08:00, они проработают до 20:00.
Ранее Бойко заявил, что Украина может обеспечивать себя своим газом в полном объёме.