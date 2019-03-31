Бойко проголосовал на выборах президента Украины

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Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, один из основателей «Оппозиционной платформы — За жизнь», в числе первых среди кандидатов проголосовал на выборах главы государства.
Бойко проголосовал на выборах президента Украины
  • Reuters
  • © Sputnik/Ekaterina Shtukina/Pool

Бойко голосовал на избирательном участке в селе Иванковичи Киевской области.

«Я надеюсь, что явка сегодня будет высокой, потому что большинство людей хочет мира», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».

31 марта на Украине начался первый тур президентских выборов. Участки для голосования открылись в 08:00, они проработают до 20:00.

Ранее Бойко заявил, что Украина может обеспечивать себя своим газом в полном объёме.

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