Бойко: Украина может обеспечивать себя своим газом в полном объёме

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Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, один из основателей «Оппозиционной платформы — За жизнь», заявил в эфире телеканала «112 Украина», что страна может обеспечивать себя своим газом в полном объёме.
Бойко: Украина может обеспечивать себя своим газом в полном объёме
  • РИА Новости

«Мы в состоянии себя обеспечить газом в полном объёме, но при этом нужно понимать, что одновременно с этим, с увеличением добычи газа, у нас должна идти программа снижения его потребления, замену его на энергоносители, которые есть у нас в стране в избытке», — заявил Бойко.

По его словам, «за последнее время появились новые технологии, которые позволяют получать газ из уже истощенных месторождений».

«Здесь законодателями моды являются американцы, которые все свои месторождения в Техасе, которые были закрыты ещё в прошлом веке, сейчас их открыли и спокойно там добывают газ с использованием новых технологий. Это наш большой резерв», — отметил политик.

Вторым резервом он назвал шельф Чёрного моря.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко обвинил Бойко в желании посадить Украину «на газовую иглу».

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