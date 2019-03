Пользователи сети нашли ошибку в рекламе ЦРУ для русскоговорящих

Пользователи сети обратили внимание на ошибку на рекламном плакате Центрального разведывательного управления США, который призывает русскоговорящих сотрудников на службу.

На плакате написана фраза «Ваше владение иностранным языками are vitally Important to our national security» (жизненно важны для нашей национальной безопасности. — RT).

⁦@CIA⁩ recruitment poster in the Metro at Foggy Bottom, home of the State Department and GWU. Headhunting? ⁦@StateDept⁩ pic.twitter.com/MDRg1p3KJq — David Brunnstrom (@davidbrunnstrom) 29 марта 2019 г.

При этом исполнители при создании плаката допустили ошибку и неверно употребили форму глагола to be. Таким образом, во фразе произошло рассогласование единственного и множественного числа.

В июне 2018 года ЦРУ ошиблось в объявлении о поиске русскоговорящих сотрудников.

Тогда пользователи в комментариях к рекламе указали, что в словосочетании an US citizen использован артикль an, в то время как по правилам должен стоять a.