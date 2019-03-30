Пользователи сети нашли ошибку в рекламе ЦРУ для русскоговорящих

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Пользователи сети обратили внимание на ошибку на рекламном плакате Центрального разведывательного управления США, который призывает русскоговорящих сотрудников на службу.
Пользователи сети нашли ошибку в рекламе ЦРУ для русскоговорящих
  • Reuters

На плакате написана фраза «Ваше владение иностранным языками are vitally Important to our national security» (жизненно важны для нашей национальной безопасности. — RT).

При этом исполнители при создании плаката допустили ошибку и неверно употребили форму глагола to be. Таким образом, во фразе произошло рассогласование единственного и множественного числа.

В июне 2018 года ЦРУ ошиблось в объявлении о поиске русскоговорящих сотрудников.

Тогда пользователи в комментариях к рекламе указали, что в словосочетании an US citizen использован артикль an, в то время как по правилам должен стоять a.

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