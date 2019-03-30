Пользователи сети нашли ошибку в рекламе ЦРУ для русскоговорящих
- Reuters
На плакате написана фраза «Ваше владение иностранным языками are vitally Important to our national security» (жизненно важны для нашей национальной безопасности. — RT).
@CIA recruitment poster in the Metro at Foggy Bottom, home of the State Department and GWU. Headhunting? @StateDept pic.twitter.com/MDRg1p3KJq— David Brunnstrom (@davidbrunnstrom) 29 марта 2019 г.
При этом исполнители при создании плаката допустили ошибку и неверно употребили форму глагола to be. Таким образом, во фразе произошло рассогласование единственного и множественного числа.
В июне 2018 года ЦРУ ошиблось в объявлении о поиске русскоговорящих сотрудников.
Тогда пользователи в комментариях к рекламе указали, что в словосочетании an US citizen использован артикль an, в то время как по правилам должен стоять a.