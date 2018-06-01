ЦРУ ошиблось в объявлении о поиске русскоговорящих сотрудников

Центральное разведывательное управление разместило в своём Twitter объявление о поиске сотрудников со знанием русского языка.

«Вы знаете русский? Вы гражданин США со степенью бакалавра? Вы интересуетесь служением своей стране? Зайдите на наш сайт и узнайте о карьерных возможностях и работе для студентов», — говорится в сообщении.

К нему прикреплена картинка с надписью на кириллице: «Вы говорите по-русски?»

It’s all about what you know!

Do you know Russian?

Are you an US citizen with a college degree?

Do you have an interest in serving your country?



Please visit https://t.co/z00p2RxZLc to explore and apply for career and student opportunities! pic.twitter.com/KQ7bpL5d44 — CIA (@CIA) 31 мая 2018 г.

Пользователи в комментариях указали, что ведомство допустило ошибку в объявлении. Так, в словосочетании an US citizen использован артикль an, в то время как по правилам должен стоять a.

В сентябре 2017 года ЦРУ искало сотрудников со знанием русского ради «раскрытия правды».