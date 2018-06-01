ЦРУ ошиблось в объявлении о поиске русскоговорящих сотрудников
- Reuters
«Вы знаете русский? Вы гражданин США со степенью бакалавра? Вы интересуетесь служением своей стране? Зайдите на наш сайт и узнайте о карьерных возможностях и работе для студентов», — говорится в сообщении.
К нему прикреплена картинка с надписью на кириллице: «Вы говорите по-русски?»
It’s all about what you know!— CIA (@CIA) 31 мая 2018 г.
Do you know Russian?
Are you an US citizen with a college degree?
Do you have an interest in serving your country?
Please visit https://t.co/z00p2RxZLc to explore and apply for career and student opportunities! pic.twitter.com/KQ7bpL5d44
Пользователи в комментариях указали, что ведомство допустило ошибку в объявлении. Так, в словосочетании an US citizen использован артикль an, в то время как по правилам должен стоять a.
В сентябре 2017 года ЦРУ искало сотрудников со знанием русского ради «раскрытия правды».