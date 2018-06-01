ЦРУ ошиблось в объявлении о поиске русскоговорящих сотрудников

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Центральное разведывательное управление разместило в своём Twitter объявление о поиске сотрудников со знанием русского языка.
ЦРУ ошиблось в объявлении о поиске русскоговорящих сотрудников
  • Reuters

«Вы знаете русский? Вы гражданин США со степенью бакалавра? Вы интересуетесь служением своей стране? Зайдите на наш сайт и узнайте о карьерных возможностях и работе для студентов», — говорится в сообщении.

К нему прикреплена картинка с надписью на кириллице: «Вы говорите по-русски?»

Пользователи в комментариях указали, что ведомство допустило ошибку в объявлении. Так, в словосочетании an US citizen использован артикль an, в то время как по правилам должен стоять a.

В сентябре 2017 года ЦРУ искало сотрудников со знанием русского ради «раскрытия правды».

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