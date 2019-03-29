Генпрокурор США намерен обнародовать доклад Мюллера к середине апреля
Об этом информирует ABC со ссылкой на письмо Барра конгрессу США.
«Он сказал, что планирует выпустить отчёт, который составляет около 400 страниц, к середине апреля, «если не раньше», — говорится в тексте.
В письме указывается, что «должностные лица Министерства юстиции редактируют материалы большого жюри, информацию, законно заблокированную для публичного обнародования, информацию, которая может поставить под угрозу источники и методы разведки, и любую «информацию, которая будет чрезмерно ущемлять личную неприкосновенность частной жизни и репутационные интересы третьих сторон».
24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу Мюллера о «российском вмешательстве», в котором отмечается отсутствие доказательств сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией.
Позднее сенатор США от Республиканской партии Рэнд Пол заблокировал резолюцию об обнародовании доклада Мюллера.