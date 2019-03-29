Эксперт назвал «вендеттой» подготовку санкций США по делу Скрипалей

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Мария Носулько
Политолог Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, прокомментировал RT сообщения о том, что США подготовили санкции против России в связи с инцидентом в Солсбери.
Эксперт назвал «вендеттой» подготовку санкций США по делу Скрипалей
  • Reuters

«Это такая санкционная вендетта США в отношении России, они видят, что санкции своей первоначальной цели не достигают… очевидно, что если бы они были эффективными, то Вашингтон бы ограничился двумя-тремя пакетами, а их было за 60», — сказал Блохин.

По мнению эксперта, санкции вводятся по поводу без повода и других инструментов у них нет.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США подготовили новый пакет санкций против России в связи с инцидентом в Солсбери. 

Как отмечалось, пакет новых санкций призван «наказать Кремль за нападение с использованием нервно-паралитического газа на бывшего российского шпиона в Великобритании в 2018 году».

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