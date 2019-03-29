В Крыму отреагировали на заход в акваторию Чёрного моря кораблей НАТО

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Полина Полетаева
Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала заход в акваторию Чёрного моря четырёх боевых кораблей НАТО.
В Крыму отреагировали на заход в акваторию Чёрного моря кораблей НАТО
  • HMCS Toronto / ©Petar Petrov/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Вхождение в акваторию Чёрного моря четырёх боевых кораблей НАТО за два дня до начала президентских выборов на Украине является прощальным эскортом, подаренным НАТО отбывающему свой президентский срок Петру Порошенко. Правление Порошенко запомнится всем не только внешним управлением страной, антироссийской истерией, гражданской войной в Донбассе, обнищанием народа Украины, массовой миграцией, ростом цен, неисполненными обещаниями, непринятием Украины в НАТО, но и всеобъемлющим популизмом на фоне беспрецедентного хаоса власти», — сказала она.

По мнению сенатора, даже при существующих напряжённых отношениях между НАТО и Россией альянс «крайне осторожен в дальнейшем продвижении» на восток, осознавая, что «оно чревато нежелательными последствиями».

Ковитиди также отметила, что «ситуация в Черноморском регионе полностью контролируется».

Ранее стало известно, что корабли НАТО вошли в Чёрное море.

Наблюдение за их действиями осуществляется кораблями ВМФ России «Иван Хурс» и «Василий Быков».

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