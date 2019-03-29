Корабли ЧФ взяли на сопровождение фрегаты НАТО в Чёрном море

Корабли Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Чёрного моря группу кораблей НАТО. Как сообщает Национальный центр управления обороной, в состав группы входят три фрегата УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании.

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«Наблюдение за действиями военных кораблей НАТО осуществляется кораблями ВМФ России «Иван Хурс» и «Василий Быков», — говорится в сообщении. Вечером 28 марта стало известно, что четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море. Также появилось видео прохода кораблей НАТО в Чёрное море.