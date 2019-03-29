В Совфеде назвали попаданием в десятку обвинения генсека ЛАГ в адрес США
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«США постараются оправдать своё решение, но заявление генсека ЛАГ абсолютно правильное — попадание в десятку. Всё то, что создавалось на протяжении десятилетий, в том числе при самом активном участии США, они же и разрушили», — сказал сенатор.
Он отметил, что США разрушили миропорядок на всём Ближнем Востоке.
Ранее Абуль Гейт обвинил Соединённые Штаты в подрыве миропорядка, основы которого они сами же и создавали.