В Совфеде назвали попаданием в десятку обвинения генсека ЛАГ в адрес США

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеда Абуль Гейта о том, что Соединённые Штаты расшатывают мировой порядок, основы которого сами же создавали.

«США постараются оправдать своё решение, но заявление генсека ЛАГ абсолютно правильное — попадание в десятку. Всё то, что создавалось на протяжении десятилетий, в том числе при самом активном участии США, они же и разрушили», — сказал сенатор.

Он отметил, что США разрушили миропорядок на всём Ближнем Востоке.

Ранее Абуль Гейт обвинил Соединённые Штаты в подрыве миропорядка, основы которого они сами же и создавали.