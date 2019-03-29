Лавров назвал решение США по Голанам демонстрацией вседозволенности
- Reuters
«Я ощущаю, что это осознанная, сознательная демонстрация вседозволенности. Такая демонстрация вседозволенности наряду с угрозами, ультиматумами и санкциями — это, в общем-то, и весь инструментарий, которым пользуются на внешнеполитическое арене Соединённые Штаты. Это печально, наблюдать такое отношение к международному праву можно повсеместно», — сказал Лавров.
Он подчеркнул, что такая же ситуация была с СВПД и во время политического кризиса в Венесуэле.
25 марта американский лидер Дональд Трамп подписал документ о признании Голанских высот территорией Израиля.
В ООН и ЛАГ заявили, что позиция организаций по Голанам остаётся неизменной.
Европейский союз также не признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.