Лавров назвал решение США по Голанам демонстрацией вседозволенности

Короткая ссылка
Решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами является осознанной демонстрацией вседозволенности, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анталье.
Лавров назвал решение США по Голанам демонстрацией вседозволенности
  • Reuters

«Я ощущаю, что это осознанная, сознательная демонстрация вседозволенности. Такая демонстрация вседозволенности наряду с угрозами, ультиматумами и санкциями — это, в общем-то, и весь инструментарий, которым пользуются на внешнеполитическое арене Соединённые Штаты. Это печально, наблюдать такое отношение к международному праву можно повсеместно», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что такая же ситуация была с СВПД и во время политического кризиса в Венесуэле.

25 марта американский лидер Дональд Трамп подписал документ о признании Голанских высот территорией Израиля.

В ООН и ЛАГ заявили, что позиция организаций по Голанам остаётся неизменной.

Европейский союз также не признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить