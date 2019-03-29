Эксперт оценил проход кораблей НАТО в Чёрном море

Политолог, член экспертно-консультативного совета при главе Крыма Игорь Рябов в беседе с ФАН оценил проход кораблей НАТО в Чёрном море.

По словам эксперта, на этот раз в море вошли «прогулочные катера» стран Североатлантического альянса.

«НАТО демонстрирует неуверенность в своём стремлении контролировать процессы в Чёрном море», — считает он.

Со своей стороны, военный эксперт, политолог Игорь Коротченко в беседе с Nation News выразил мнение, что речь идёт о политической поддержке Украины.

«Она сыграет на той части электората, которая настроена националистически и хочет стать частью НАТО», — пояснил он.

Как отметил эксперт, с военной точки зрения в Чёрное море зашла довольно крупная группировка, что укладывается в объявленный курс на сдерживание России.

По словам Коротченко, понятно, что такая группировка не может находиться там долго, но тем не менее они будут отрабатывать реальные задачи.

Корабли Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Чёрного моря группу кораблей НАТО. В состав группы входят три фрегата УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании.