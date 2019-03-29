В Госдуме прокомментировали проход кораблей НАТО в Чёрном море

Глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов в беседе с НСН прокомментировал проход кораблей НАТО в Чёрном море.

«Суда этих стран могут только производить демонстрацию флага в рамках присутствия сил НАТО в акватории Чёрного моря», — заявил он.

По мнению Шаманова, российская сторона по дипломатическим каналам может высказать свою позицию, что не стоит нагнетать обстановку.

Со своей стороны, военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин в беседе с радио Sputnik выразил мнение, что это попытка создать очаг напряжённости в Чёрном море.

«В любом случае всё это, к сожалению, не способствует укреплению мира, а направлено, наоборот, на дестабилизацию», — полагает он.

Корабли Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Чёрного моря группу кораблей. В состав группы входят три фрегата УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании.