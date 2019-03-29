МВД: после поражения в Сирии ИГ смещает интересы в страны СНГ

Террористы из «Исламского государства»* после поражения в Сирии и Ираке смещают интересы на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Армении. Об этом заявил начальник ГУ по противодействию экстремизму МВД Олег Ильиных.

По его словам, сторонники ИГ вынашивают планы по формированию спящих ячеек, которые могли бы демонстрировать способность совершать теракты по всему миру.

«Стратегическое поражение Халифата в Сирии и Ираке влечёт смещение интересов «Исламского государства» на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении», — цитирует Ильиных РИА Новости.

Ранее суд арестовал 23 человека по подозрению в участии в террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»** в Крыму и Ростовской области, которые ранее были задержаны.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.