МВД: после поражения в Сирии ИГ смещает интересы в страны СНГ

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Террористы из «Исламского государства»* после поражения в Сирии и Ираке смещают интересы на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Армении. Об этом заявил начальник ГУ по противодействию экстремизму МВД Олег Ильиных.
МВД: после поражения в Сирии ИГ смещает интересы в страны СНГ
  • Олег Ильиных / мвд.рф

По его словам, сторонники ИГ вынашивают планы по формированию спящих ячеек, которые могли бы демонстрировать способность совершать теракты по всему миру.

«Стратегическое поражение Халифата в Сирии и Ираке влечёт смещение интересов «Исламского государства» на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении», — цитирует Ильиных РИА Новости.

Ранее суд арестовал 23 человека по подозрению в участии в террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»** в Крыму и Ростовской области, которые ранее были задержаны.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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