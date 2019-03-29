МВД: после поражения в Сирии ИГ смещает интересы в страны СНГ
- Олег Ильиных / мвд.рф
По его словам, сторонники ИГ вынашивают планы по формированию спящих ячеек, которые могли бы демонстрировать способность совершать теракты по всему миру.
«Стратегическое поражение Халифата в Сирии и Ираке влечёт смещение интересов «Исламского государства» на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении», — цитирует Ильиных РИА Новости.
Ранее суд арестовал 23 человека по подозрению в участии в террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»** в Крыму и Ростовской области, которые ранее были задержаны.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.