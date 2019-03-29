В Совбезе России выразили обеспокоенность заявлениями ряда стран по Венесуэле

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности страны выразили крайнюю обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.
В Совбезе России выразили обеспокоенность заявлениями ряда стран по Венесуэле
  • Reuters

«По итогам состоявшегося обмена мнениями была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися прямыми заявлениями ряда государств о намерении и дальше вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы, что мешает преодолению внутриполитических проблем, которые переживает эта суверенная страна», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Он отметил, что «только сами венесуэльцы должны принимать решения о дальнейшей судьбе своего государства».

Ранее Песков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что «Россия должна уйти из Венесуэлы».

Как отметили в МИД России, нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между государствами о ВТС, которое было подписано в 2001 году.

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