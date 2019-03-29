СМИ: Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии

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Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на официального представителя кабмина Штеффена Зайберта.

Уточняется, что в заседании принимали участие канцлер Германии Ангела Меркель, а также главы МИД, МВД, министерства финансов, экономики и энергетики.

В ноябре правительство ФРГ приняло решение прекратить экспорт вооружений в Эр-Рияд на фоне дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

14 марта стало известно, что Интерпол выдала международный ордер на арест 20 граждан Саудовской Аравии в связи с расследованием убийства журналиста.

Джамаль Хашукджи был убит во время конфликта в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября.

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