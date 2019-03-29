Абхазия планирует доставить в Венесуэлу медикаменты

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Абхазия намерена доставить в Венесуэлу партию гуманитарной помощи с лекарственными препаратами для жителей Боливарианской Республики. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Абхазии.

«Посол по особым поручениям МИД Абхазии Вито Гриттани взял на себя инициативу по организации сбора лекарственных препаратов первой необходимости, а также выразил намерение доставить их лично в Венесуэлу», — говорится в сообщении на официальном сайте МИД Абхазии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерием предложения Запада гумпомощи Венесуэле.

Она также сообщила, что Россия доставила в Каракас партию гуманитарной помощи с медикаментами.

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