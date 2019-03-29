Абхазия планирует доставить в Венесуэлу медикаменты
«Посол по особым поручениям МИД Абхазии Вито Гриттани взял на себя инициативу по организации сбора лекарственных препаратов первой необходимости, а также выразил намерение доставить их лично в Венесуэлу», — говорится в сообщении на официальном сайте МИД Абхазии.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерием предложения Запада гумпомощи Венесуэле.
Она также сообщила, что Россия доставила в Каракас партию гуманитарной помощи с медикаментами.