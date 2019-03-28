Нетаньяху приказал направить подкрепление на границу с Газой

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал приказ направить подкрепление на границу с сектором Газа. Об этом заявил официальный представитель главы правительства Израиля Офир Гендельман.
Нетаньяху приказал направить подкрепление на границу с Газой
  • Reuters

«Премьер-министр Нетаньяху проинспектировал войска, развёрнутые на границе с сектором Газа, и сообщил: «Я отдал приказ о подкреплении развёрнутых здесь сил и подготовке к крупномасштабному сражению», — написал Гендельман в своём Twitter.

26 марта спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов рассказал, что за прошедшие сутки из сектора Газа по территории Израиля были выпущены по меньшей мере 103 ракеты.

По его словам, Израиль нанёс 42 удара по различным объектам в секторе Газа.

Нетаньяху заявил, что Израиль готов приложить все усилия для защиты своих граждан от атак из сектора Газа.

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