Нетаньяху приказал направить подкрепление на границу с Газой

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал приказ направить подкрепление на границу с сектором Газа. Об этом заявил официальный представитель главы правительства Израиля Офир Гендельман.

«Премьер-министр Нетаньяху проинспектировал войска, развёрнутые на границе с сектором Газа, и сообщил: «Я отдал приказ о подкреплении развёрнутых здесь сил и подготовке к крупномасштабному сражению», — написал Гендельман в своём Twitter.

رئيس الوزراء نتنياهو تفقد القوات المنتشرة على حدود قدطاع غزة وقال: "



أوعزت بتعزيز القوات المنتشرة هنا وبالاستعداد لخوض معركة واسعة النطاق. فليعلم جميع المواطنين أن لو اضطررنا لخوض معركة واسعة النطاق - فسندخل إليها أقوياء بعد أن استنفذنا جميع الخيارات الأخرى". pic.twitter.com/dUTzgvEOs1 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) 28 марта 2019 г.

26 марта спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов рассказал, что за прошедшие сутки из сектора Газа по территории Израиля были выпущены по меньшей мере 103 ракеты.

По его словам, Израиль нанёс 42 удара по различным объектам в секторе Газа.

Нетаньяху заявил, что Израиль готов приложить все усилия для защиты своих граждан от атак из сектора Газа.