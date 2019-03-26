Спецкоординатор ООН сообщил о 103 выпущенных из сектора Газа по Израилю ракетах

Спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов рассказал, что за прошедшие сутки из сектора Газа по территории Израиля было выпущено по меньшей мере 103 ракеты.

«В течение... 24 часов из Газы в сторону Израиля было выпущено по меньшей мере 103 ракеты и миномётных снаряда», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Младенов уточнил, что некоторые из них были перехвачены системой «Железный купол».

В свою очередь, Израиль, по словам спецкоординатора ООН, нанёс 42 удара по различным объектам в секторе Газа.

Ранее стало известно, что Израилю и движению ХАМАС при посредничестве Египта удалось достигнуть соглашения по прекращению огня.