Спецкоординатор ООН сообщил о 103 выпущенных из сектора Газа по Израилю ракетах

Короткая ссылка
Спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов рассказал, что за прошедшие сутки из сектора Газа по территории Израиля было выпущено по меньшей мере 103 ракеты.
Спецкоординатор ООН сообщил о 103 выпущенных из сектора Газа по Израилю ракетах
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«В течение... 24 часов из Газы в сторону Израиля было выпущено по меньшей мере 103 ракеты и миномётных снаряда», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Младенов уточнил, что некоторые из них были перехвачены системой «Железный купол».

В свою очередь, Израиль, по словам спецкоординатора ООН, нанёс 42 удара по различным объектам в секторе Газа.

Ранее стало известно, что Израилю и движению ХАМАС при посредничестве Египта удалось достигнуть соглашения по прекращению огня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить