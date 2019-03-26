Спецкоординатор ООН сообщил о 103 выпущенных из сектора Газа по Израилю ракетах
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- РИА Новости
«В течение... 24 часов из Газы в сторону Израиля было выпущено по меньшей мере 103 ракеты и миномётных снаряда», — приводит его слова РИА Новости.
При этом Младенов уточнил, что некоторые из них были перехвачены системой «Железный купол».
В свою очередь, Израиль, по словам спецкоординатора ООН, нанёс 42 удара по различным объектам в секторе Газа.
Ранее стало известно, что Израилю и движению ХАМАС при посредничестве Египта удалось достигнуть соглашения по прекращению огня.