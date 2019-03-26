Нетаньяху рассказал об ударах Израиля по сектору Газа

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Израиль готов приложить все усилия для защиты своих граждан от атак из сектора Газа. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху рассказал об ударах Израиля по сектору Газа
  • Reuters

«Мы можем сделать намного больше (в секторе Газа. —  RT), и мы сделаем всё необходимое, чтобы защитить нашу страну и наших граждан», — приводит его слова The Times of Israel. 

Нетаньяху добавил, что за последние 24 часа Армия обороны Израиля уничтожила важные объекты ХАМАС.

Ранее спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов рассказал, что за прошедшие сутки из сектора Газа по территории Израиля было выпущено по меньшей мере 103 ракеты.

При этом, по его словам, Израиль нанёс 42 удара по различным объектам в секторе Газа.

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