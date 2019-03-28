США призвали ЕС ввести новые санкции против правительства Мадуро
- Reuters
«Мы, конечно же, согласны с этим. Мы попросили страны ЕС ввести новые санкции в отношении режима Мадуро», — заявил Абрамс, отвечая на вопрос, согласны ли США с резолюцией Европарламента, которая призывает к введению дополнительных санкций в отношении зарубежных государственных венесуэльских активов.
Ранее Евпропарламент одобрил резолюцию с призывом принять дополнительные санкции в отношении официальных лиц Венесуэлы, а также в отношении венесуэльских активов за рубежом.
22 марта США ввели санкции против государственного Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES) и его филиалов.
Эксперт Владимир Травкин прокомментировал НСН санкции Вашингтона в отношении Каракаса.