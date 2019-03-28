США призвали ЕС ввести новые санкции против правительства Мадуро

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон попросил Брюссель ввести новые санкции против правительства венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом информирует ТАСС.

«Мы, конечно же, согласны с этим. Мы попросили страны ЕС ввести новые санкции в отношении режима Мадуро», — заявил Абрамс, отвечая на вопрос, согласны ли США с резолюцией Европарламента, которая призывает к введению дополнительных санкций в отношении зарубежных государственных венесуэльских активов.

Ранее Евпропарламент одобрил резолюцию с призывом принять дополнительные санкции в отношении официальных лиц Венесуэлы, а также в отношении венесуэльских активов за рубежом.

22 марта США ввели санкции против государственного Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES) и его филиалов.

Эксперт Владимир Травкин прокомментировал НСН санкции Вашингтона в отношении Каракаса.