В Венесуэле прокомментировали новые санкции США

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Правительство Венесуэлы выпустило коммюнике касательно новых санкций США против латиноамериканской страны.

Соответствующий документ на своей странице в Twitter опубликовал глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

«Боливарианская республика Венесуэла отвергает односторонние, насильственные и незаконные меры, объявленные шовинистическим правительством США, которые ударяют по Банку экономического и социального развития Венесуэлы и четырём важным финансовым институтам страны», — отмечается в коммюнике.

Ранее стало известно, что США ввели санкции против государственного Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES) и его филиалов.

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