В Венесуэле прокомментировали новые санкции США

Правительство Венесуэлы выпустило коммюнике касательно новых санкций США против латиноамериканской страны.

Соответствующий документ на своей странице в Twitter опубликовал глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

«Боливарианская республика Венесуэла отвергает односторонние, насильственные и незаконные меры, объявленные шовинистическим правительством США, которые ударяют по Банку экономического и социального развития Венесуэлы и четырём важным финансовым институтам страны», — отмечается в коммюнике.

La Republica Bolivariana de Venezuela rechaza las medidas unilaterales, coercitivas e ilegales anunciadas por el gobierno supremacista de EEUU, que impactan al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y cuatro (4) importantes instituciones financieras del país pic.twitter.com/nrwBQBHS3j — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 22 марта 2019 г.

Ранее стало известно, что США ввели санкции против государственного Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES) и его филиалов.