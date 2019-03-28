Экс-глава МИД Британии заявил о «смерти» сделки Мэй по брекситу

Экс-министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что соглашение премьер-министра страны Терезы Мэй по выходу королевства из ЕС «мертво».

Об этом сообщает Evening Standart.

«Оно (соглашение. — RT) всё равно мертво», — сказал Джонсон во время разговора с друзьями, когда обсуждал с ними обещание Мэй уйти с поста премьера в случае, если парламент одобрит её сделку по брекситу.

Ранее Мэй заявила о готовности уйти в отставку, если парламент поддержит сделку с Евросоюзом об условиях брексита, которую она предлагает.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН оценил перспективы Мэй на посту премьер-министра Великобритании.