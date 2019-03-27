Корбин прокомментировал заявление Мэй об отставке
- Reuters
«Обещание Мэй уйти в отставку, если её сделка будет поддержана, показало всем, что целью её хаотичных переговоров о брексите было управление партией, а не следование интересам общества», — написал Корбин в Twitter.
Он отметил, что смена правительства не должна быть решением только консерваторов, по словам политика, это должен решать народ.
Ранее Мэй заявила о готовности уйти в отставку, если парламент поддержит сделку с Евросоюзом об условиях брексита, которую она предлагает.
Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН оценил перспективы Мэй на посту премьер-министра Великобритании.