Захваченное мигрантами судно было доставлено в мальтийский порт
- Reuters
Об этом сообщает Associated Press.
«Судно, захваченное спасёнными в море мигрантами, прибыло в мальтийский порт после того, как военные страны помогли капитану корабля восстановить над ним контроль», — пишет агентство.
BREAKING: Tanker hijacked by migrants rescued at sea arrives in Maltese port after armed forces restore control to captain.— The Associated Press (@AP) 28 марта 2019 г.
Ранее стало известно, что более 100 мигрантов, спасённых экипажем торгового судна El Hiblu 1 вблизи, как предполагается, берегов Ливии, захватили корабль в Средиземном море. Позднее сообщалось, что флот Мальты взял под контроль захваченное мигрантами судно.