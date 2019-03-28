Захваченное мигрантами судно было доставлено в мальтийский порт

Судно, которое было захвачено мигрантами, было доставлено в порт Мальты после того, как его взяли под контроль мальтийские военные.

Об этом сообщает Associated Press.

«Судно, захваченное спасёнными в море мигрантами, прибыло в мальтийский порт после того, как военные страны помогли капитану корабля восстановить над ним контроль», — пишет агентство.

BREAKING: Tanker hijacked by migrants rescued at sea arrives in Maltese port after armed forces restore control to captain. — The Associated Press (@AP) 28 марта 2019 г.

Ранее стало известно, что более 100 мигрантов, спасённых экипажем торгового судна El Hiblu 1 вблизи, как предполагается, берегов Ливии, захватили корабль в Средиземном море. Позднее сообщалось, что флот Мальты взял под контроль захваченное мигрантами судно.