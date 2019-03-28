Захваченное мигрантами судно было доставлено в мальтийский порт

Короткая ссылка
Судно, которое было захвачено мигрантами, было доставлено в порт Мальты после того, как его взяли под контроль мальтийские военные.
Захваченное мигрантами судно было доставлено в мальтийский порт
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press.

«Судно, захваченное спасёнными в море мигрантами, прибыло в мальтийский порт после того, как военные страны помогли капитану корабля восстановить над ним контроль», — пишет агентство. 

Ранее стало известно, что более 100 мигрантов, спасённых экипажем торгового судна El Hiblu 1 вблизи, как предполагается, берегов Ливии, захватили корабль в Средиземном море. Позднее сообщалось, что флот Мальты взял под контроль захваченное мигрантами судно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить