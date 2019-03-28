Спасённые мигранты захватили торговое судно в Средиземном море

Более 100 мигрантов, спасённых экипажем торгового судна El Hiblu 1, вблизи, как предполагается, берегов Ливии, захватили корабль в Средиземном море.

Отмечается, что в настоящее время судно направляется в сторону Мальты.

Инцидент произошёл после того, как мигрантам стало ясно, что моряки намерены доставить их обратно в Ливию, передаёт Corriere della Sera.

Nave dirottata dai profughi: si apre il nuovo scontro tra Libia, Malta e Italia https://t.co/UJIENiPkbHpic.twitter.com/YS0xmEXqDq — Corriere della Sera (@Corriere) 27 марта 2019 г.

Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов заявило о неготовности принять 47 мигрантов, спасённых судном Sea Watch 3 под голландским флагом у побережья Ливии, до достижения соглашения с другими странами Европы о статусе мигрантов.