Спасённые мигранты захватили торговое судно в Средиземном море

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Более 100 мигрантов, спасённых экипажем торгового судна El Hiblu 1, вблизи, как предполагается, берегов Ливии, захватили корабль в Средиземном море.

Отмечается, что в настоящее время судно направляется в сторону Мальты.

Инцидент произошёл после того, как мигрантам стало ясно, что моряки намерены доставить их обратно в Ливию, передаёт Corriere della Sera.

Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов заявило о неготовности принять 47 мигрантов, спасённых судном Sea Watch 3 под голландским флагом у побережья Ливии, до достижения соглашения с другими странами Европы о статусе мигрантов.

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