В США самолёт Boeing 737 MAX вынужденно вернулся в аэропорт вылета

Авиалайнер Boeing 737 MAX американской авиакомпании Southwest Airlines был вынужден вернуться в аэропорт вылета в городе Орландо из-за неисправности.

Об этом сообщает региональный филиал Fox News.

Отмечается, что самолёт летел в Калифорнию и на его борту находились только двое пилотов и два пассажира.

Ранее СМИ писали, что американская корпорация Boeing использовала связи и влияние, чтобы добиться ослабления государственного надзора за своей деятельностью.

10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение. Погибли все находившиеся на борту 157 человек. Причина крушения лайнера к настоящему времени неизвестна.