В США самолёт Boeing 737 MAX вынужденно вернулся в аэропорт вылета
Об этом сообщает региональный филиал Fox News.
Отмечается, что самолёт летел в Калифорнию и на его борту находились только двое пилотов и два пассажира.
Ранее СМИ писали, что американская корпорация Boeing использовала связи и влияние, чтобы добиться ослабления государственного надзора за своей деятельностью.
10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение. Погибли все находившиеся на борту 157 человек. Причина крушения лайнера к настоящему времени неизвестна.