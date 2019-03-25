WP: Boeing использовал связи и влияние для ослабления надзора за деятельностью компании

Американская корпорация Boeing использовала связи и влияние, чтобы добиться ослабления государственного надзора за своей деятельностью. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, компания потратила около $15 млн на лоббирование интересов в конгрессе, в Федеральном авиационном управлении США и в других федеральных агентствах в прошлом году.

«Американский промышленный гигант потратил десятилетия, чтобы наладить серьёзные связи по всему Вашингтону», — говорится в статье.

Как пишет газета, компания активно продвигала вопрос об ослаблении государственного надзора за её деятельностью.

Ранее СМИ сообщали, что Министерство транспорта США проводит проверку с целью установить, не нарушило ли американское Федеральное управление гражданской авиации (FAA) нормы безопасности, когда разрешило полёты Boeing 737 MAX.

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг самолётов Boeing 737 MAX.