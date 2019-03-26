Эксперт прокомментировал законопроект США против энергопоставок России в Европу
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- AFP
«Европа, Германия в частности, будет против, потому что законопроект противоречит принципам честной конкуренции. Это неприкрытое лоббирование американских интересов», — заявил он.
По мнению эксперта, некоторые европейские страны, к примеру Польша, могут поддержать данный документ.
Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT оценил данный законопроект.