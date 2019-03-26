Захарова: Вашингтон продолжает считать Латинскую Америку своим «задним двором»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские политики продолжают считать Латинскую Америку зоной своих исключительных интересов.
Захарова: Вашингтон продолжает считать Латинскую Америку своим «задним двором»
  • Reuters

«Таким образом, как в колониальную эпоху 200 лет назад, США продолжают считать Латинскую Америку зоной своих исключительных интересов, собственным «задним двором», — уточнила дипломат.

В этой связи, по мнению Захаровой, непонятно, что Соединённые Штаты «делают в Восточном полушарии».

«Возможно, они полагают, что народы этой части света испытывают чувства благодарности, когда Вашингтон по своему усмотрению меняет их лидеров, убивая неугодных. Или США считают, что люди ждут, когда американцы на крыльях своих бомбардировщиков принесут им демократию. Это можно узнать у иракцев, ливийцев, сербов», — заключила она.

Ранее Захарова прокомментировала заявления высокопоставленных американских чиновников, а также представителей генерального секретариата ОАГ о «российском вмешательстве» во внутренние дела Венесуэлы.

Также глава МИД республики Хорхе Арреаса заявил о попытках американских властей вмешаться в военно-техническое сотрудничество Каракаса с Москвой.

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