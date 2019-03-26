В Госдуме оценили заявление ООН о потерях Евросоюза от санкций

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT заявление спецдокладчика ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисса Джазаири о том, что потери ЕС от продуктового эмбарго со стороны Москвы оказались больше, чем ущерб России от европейских санкций.

«Оценка ООН в данном случае вполне обоснованна и оправданна... Я полагаю, что желание задушить Россию как экономического конкурента сохраняется в Европе. Выводы, сделанные в ООН, не будут прямой причиной ослабления санкционного давления в отношении нашей страны», — сказал Новиков.

Ранее спецдокладчик ООН заявил, что потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны Москвы оказались больше, чем ущерб России от европейских санкций.

Он также выразил уверенность, что существуют более разумные способы преодолеть существующие разногласия.