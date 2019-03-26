Эксперт оценил заявление Меркель о важности «Шёлкового пути» для ЕС
- Reuters
«Есть ряд экономических причин. Первая — вводимые со стороны США ограничения так или иначе отражаются на экономике европейских стран, которые вынуждены искать замену торговому сотрудничеству с американцами. Конечно, Китай в этом плане достаточно перспективен», — сказал он.
Эксперт отметил, что новые ветки китайского проекта «Шёлковый путь» существенно меняют обстановку на торговом рынке.
«Открываются новые горизонты для Китая, который будет иметь доступ к дополнительным рынкам, и для европейцев, которые получат доступ к дешёвым товарам. Именно об этом говорит Меркель. Но основная причина — пошлинные войны, ограничения и различные угрозы со стороны США», — считает Асафов.
Ранее Меркель заявила, что проект «Шёлковый путь» очень важен и европейцы хотят играть в нём активную роль.
По словам канцлера, проект является «очень хорошей визуализацией того, что определяет нашу зависимость друг от друга и нашу взаимную связь».