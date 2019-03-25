Пенс анонсировал подписание Трампом документа по Голанам

Вице-президент США Майк Пенс анонсировал подписание американским лидером Дональдом Трампом документа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Об этом он заявил во время выступления на конференции Американо-израильского комитета по общественным связям.

«Сегодня впервые за 52 года вместе с премьер-министром Нетаньяху президент США формально признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами», — сказал Пенс.

Зал отреагировал на его заявление овациями.

В ЕС напомнили, что не признают Голанские высоты частью Израиля. Кроме того, в МИД Франции подчеркнули, что реализация инициативы Трампа будет противоречить нормам международного права.

По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, призыв Трампа поставил регион на грань нового кризиса, а министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что все главы МИД стран — участниц Организации исламского сотрудничества потрясены словами американского лидера.