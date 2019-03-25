Пенс анонсировал подписание Трампом документа по Голанам

Короткая ссылка
Вице-президент США Майк Пенс анонсировал подписание американским лидером Дональдом Трампом документа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Пенс анонсировал подписание Трампом документа по Голанам
  • © Juergen Schwenkenbecher/picture alliance
  • globallookpress.com

Об этом он заявил во время выступления на конференции Американо-израильского комитета по общественным связям.

«Сегодня впервые за 52 года вместе с премьер-министром Нетаньяху президент США формально признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами», — сказал Пенс.

Зал отреагировал на его заявление овациями.

В ЕС напомнили, что не признают Голанские высоты частью Израиля. Кроме того, в МИД Франции подчеркнули, что реализация инициативы Трампа будет противоречить нормам международного права.

По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, призыв Трампа поставил регион на грань нового кризиса, а министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что все главы МИД стран — участниц Организации исламского сотрудничества потрясены словами американского лидера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить