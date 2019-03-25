Пенс анонсировал подписание Трампом документа по Голанам
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Об этом он заявил во время выступления на конференции Американо-израильского комитета по общественным связям.
«Сегодня впервые за 52 года вместе с премьер-министром Нетаньяху президент США формально признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами», — сказал Пенс.
Зал отреагировал на его заявление овациями.
В ЕС напомнили, что не признают Голанские высоты частью Израиля. Кроме того, в МИД Франции подчеркнули, что реализация инициативы Трампа будет противоречить нормам международного права.
По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, призыв Трампа поставил регион на грань нового кризиса, а министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что все главы МИД стран — участниц Организации исламского сотрудничества потрясены словами американского лидера.