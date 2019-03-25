МИД: Россия давно предлагает США обсудить претензии по воздействию на выборы

В МИД России сообщили, что Москва давно предлагает Вашингтону обсуждать возможные претензии, касающиеся воздействия на выборы.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.

«Москва давно предлагает Вашингтону в профессиональном ключе обсуждать возможные претензии, касающиеся воздействия на электоральные процессы», — сообщается в тексте.

Отмечается, что регулярно поднимается вопрос о том, чтобы воссоздать рабочую группу по кибербезопасности, но «США от этого уклоняются, поскольку подкрепить голословные утверждения им нечем».

Ранее Министерство юстиции США после изучения доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому вмешательству» заявило, что расследование выявило взлом электронной почты помощников экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон со стороны «подконтрольных России хакеров».

Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.