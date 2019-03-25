Песков прокомментировал расследование Мюллера цитатой философа

Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков прокомментировал проведённое спецпрокурором США Робертом Мюллером расследование о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.

«Хочется вспомнить, наверное, слова китайского философа, который сказал, что трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет. Идут века. К сожалению, понимание этого за океаном не наступает», — сказал Песков.

Он отметил, что в Кремле не видели самого доклада.

«Мы видели некую выжимку, некое резюме, которое, впрочем, ничего нового не говорит, кроме признания об отсутствии какого-то сговора», — заявил Песков.

Он добавил, что позиция России по данному расследованию и обвинениям не изменилась.

«Обвинения, которые по-прежнему звучат в адрес России в плане вмешательства в выборные дела США, мы считаем несостоятельными, ибо даже та краткая информация, которая указана в этой выжимке, не имеет под собой никаких оснований», — отметил Песков.

Белый дом назвал выводы Министерства юстиции США по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» полным оправданием американского лидера Дональда Трампа.

23 марта стало известно, что Мюллер завершил расследование дела о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году и передал соответствующий доклад главе Минюста Барру.

Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.