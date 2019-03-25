«Лучшему учителю в мире» вручили $1 млн в Дубае

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Питер Табичи, 36-летний кенийский монах-францисканец, получил премию в размере $1 млн как лучший учитель в мире. Об этом сообщается на сайте правительства Дубая.
«Лучшему учителю в мире» вручили $1 млн в Дубае
  • © Пресс-служба правительства Дубая

Премия вручается с 2015 года представителям сферы образования за вклад в развитие науки.

Табичи преподаёт физику и математику в одной из сельских средних школ в Кении. Он, в частности, известен тем, что большую часть своей зарплаты отдаёт на помощь бедным.

В 2019 году благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея, который является организатором мероприятия, получил более 10 тыс. заявок из 179 стран мира.

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