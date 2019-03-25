«Лучшему учителю в мире» вручили $1 млн в Дубае
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Премия вручается с 2015 года представителям сферы образования за вклад в развитие науки.
Табичи преподаёт физику и математику в одной из сельских средних школ в Кении. Он, в частности, известен тем, что большую часть своей зарплаты отдаёт на помощь бедным.
В 2019 году благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея, который является организатором мероприятия, получил более 10 тыс. заявок из 179 стран мира.