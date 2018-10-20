Памятник академику Гранову открыли в Ленинградской области

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Памятник академику Анатолию Гранову открыли в посёлке Песочный Ленинградской области.
Памятник академику Гранову открыли в Ленинградской области
  • © rosminzdrav.ru

Как сообщает Пятый канал, место установки выбрано неслучайно — здесь находится Российский научный центр радиологии и хирургических технологий, названный в честь Гранова.

В церемонии открытия участвовал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Гранов был моим учителем, мы были знакомы с ним более 20 лет. Он был ленинградским интеллигентом, гордостью интеллигенции города», — сказал Беглов.

Гранов — автор 400 научных работ и 37 патентов на изобретения, лауреат Госпремии России, премии правительства России. Учёный умер в 2017 году.

Ранее Inforeactor сообщало, что в Санкт-Петербурге планируют установить памятник поэту, журналисту, военному корреспонденту Михаилу Дудину.

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