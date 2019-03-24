В центре Белграда сербские радикалы сожгли флаги ЕС и НАТО

Активисты Сербской радикальной партии во главе со своим лидером Воиславом Шешелем сожгли флаги Европейского союза и НАТО в центре Белграда по случаю 20-летия бомбардировок Югославии.

«Мы никогда этого не забудем и никогда не простим. Сербскому народу никогда не придёт в голову вступать в эту организацию (НАТО. — RT), чтобы эти животные подстрекали нас к нападению на другие народы», — цитирует РИА Новости Шешеля.

Он заявил, что Сербии нечего искать и в ЕС, где, по его словам, «сконцентрировались все худшие сербские враги».

По мнению Шешеля, путь страны должен быть направлен на восток — в сторону России и ОДКБ.

Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что действия стран — членов НАТО в Югославии в 1999 году являются грубейшим нарушением норм международного права.

В свою очередь, в НАТО спустя 20 лет после бомбардировок Югославии по-прежнему считают, что они были необходимыми и легитимными.