В центре Белграда сербские радикалы сожгли флаги ЕС и НАТО
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«Мы никогда этого не забудем и никогда не простим. Сербскому народу никогда не придёт в голову вступать в эту организацию (НАТО. — RT), чтобы эти животные подстрекали нас к нападению на другие народы», — цитирует РИА Новости Шешеля.
Он заявил, что Сербии нечего искать и в ЕС, где, по его словам, «сконцентрировались все худшие сербские враги».
По мнению Шешеля, путь страны должен быть направлен на восток — в сторону России и ОДКБ.
Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что действия стран — членов НАТО в Югославии в 1999 году являются грубейшим нарушением норм международного права.
В свою очередь, в НАТО спустя 20 лет после бомбардировок Югославии по-прежнему считают, что они были необходимыми и легитимными.