Эксперт оценил заявление МИД Израиля о документе по Голанам

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин прокомментировал RT сообщение израильского МИД о том, что президент США Дональд Трамп подпишет документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, в понедельник.

«Я думаю, что этот шаг Трампа навстречу Израилю продиктован тем, что Трамп хочет усилить поддержку влиятельного израильского лобби в США. Можно сказать, что он сам — часть этого лобби. Трамп, видимо, хочет в очередной раз уколоть Обаму или по крайней мере его наследие», — отметил Блохин.

Он добавил, что связи США и Израиля усилились и Трамп пытается помочь израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху поднять его политический рейтинг перед выборами.

«Сам Трамп делает ставку на нынешнее правительство. Я думаю, что это (решение о подписании.— RT) вызовет эффект домино. Почти у каждого государства есть территориальные проблемы. Это, конечно, ударит по мировой стабильности, вызовет очередную напряжённость», — пояснил эксперт.

Блохин отметил, что для Трампа мир превращается в «бескомпромиссные джунгли, где каждый сам за себя».

Ранее AFP со ссылкой на министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца сообщило о том, что Трамп подпишет документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, в понедельник.

21 марта президент США заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Впоследствии в ЕС напомнили, что не признают Голанские высоты частью Израиля. Кроме того, в МИД Франции подчеркнули, что реализация инициативы Трампа будет противоречить нормам международного права.