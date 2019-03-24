Петиция об отмене брексита собрала 5 млн подписей

Парламентская петиция об отмене брексита в Великобритании набрала 5 млн подписей. Об этом свидетельствуют данные сайта, на котором размещён документ.

«Правительство постоянно заявляет, что выход из ЕС — это «воля народа». Мы должны положить конец таким утверждениям, доказав силу общественной поддержки, чтобы остаться в ЕС. Народного голосования может не произойти, так что проголосуйте сейчас», — говорится в тексте петиции.

21 марта сайт с петицией об отмене брексита «упал» из-за наплыва пользователей.

Ранее СМИ сообщили, что британский премьер Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за кризисной ситуации с брекситом.

Также, по сообщениям The Sunday Times, кабинет Мэй намерен добиться её отставки.

В январе руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы Мэй остаться у власти.