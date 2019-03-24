Петиция об отмене брексита собрала 5 млн подписей

Короткая ссылка
Парламентская петиция об отмене брексита в Великобритании набрала 5 млн подписей. Об этом свидетельствуют данные сайта, на котором размещён документ.
Петиция об отмене брексита собрала 5 млн подписей
  • Reuters

«Правительство постоянно заявляет, что выход из ЕС — это «воля народа». Мы должны положить конец таким утверждениям, доказав силу общественной поддержки, чтобы остаться в ЕС. Народного голосования может не произойти, так что проголосуйте сейчас», — говорится в тексте петиции.

21 марта сайт с петицией об отмене брексита «упал» из-за наплыва пользователей.

Ранее СМИ сообщили, что британский премьер Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за кризисной ситуации с брекситом.

Также, по сообщениям The Sunday Times, кабинет Мэй намерен добиться её отставки.

В январе руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы Мэй остаться у власти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить