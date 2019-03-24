СМИ: Помощник Ким Чен Ына отправился из Москвы во Владивосток

Заместитель председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон отправился во Владивосток после визита в Москву, сообщает агентство «Рёнхап». Как отмечается, северокорейский политик был замечен в аэропорту Шереметьево.

Reuters

По данным агентства, помощник лидера КНДР Ким Чен Ына посещал Москву для подготовки к возможному визиту главы государства в Россию. Ранее СМИ сообщили о визите помощника Ким Чен Ына в Москву. 14 марта замглавы российского МИД Игорь Моргулов обсудил с северокорейским коллегой Им Чхон Илем график политических контактов Москвы и Пхеньяна. Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с денуклеаризацией КНДР.