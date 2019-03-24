СМИ: Помощник Ким Чен Ына отправился из Москвы во Владивосток
- Reuters
По данным агентства, помощник лидера КНДР Ким Чен Ына посещал Москву для подготовки к возможному визиту главы государства в Россию.
Ранее СМИ сообщили о визите помощника Ким Чен Ына в Москву.
14 марта замглавы российского МИД Игорь Моргулов обсудил с северокорейским коллегой Им Чхон Илем график политических контактов Москвы и Пхеньяна.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с денуклеаризацией КНДР.